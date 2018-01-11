"Броварские Волки" крупно уступили харьковскому "Динамо" в чемпионате УХЛ

Сегодня состоялся один поединок в рамках чемпионата Украины по хоккею. Аутсайдер чемпионата "Броварские Волки" не сумели навязать борьбу "Динамо" (Харьков), потерпев крупное поражение - 2:7. Номинально домашняя игра "Волков" проходила в Харькове, сообщает сайт УХЛ.

Читайте такжеВладимир Чердак: "Украинских хоккеистов в России заставляют сдавать экзамен по русскому языку и отвечать на странные вопросы из разряда "Чей Крым?"" Матч должен был состоятся в Броварах, но из-за проблем с финансами у "Волков" они практически все последние матчи играют на выезде. Не стал исключением и этот поединок.

Напомним, в текущем сезоне УХЛ превратилась в юниорско-молодежное первенство, неофициально запретив выступать игрокам старше 1993 года рождения, а костяк команд составляют юниоры 1998 года рождения и младше.

Броварские Волки — Динамо Харьков 2:7 (0:3, 2:1, 0:3)

Шайбы: 06:16 Худяков — 0:1; 09:39 Куликов (Колядинский) — 0:2; 18:58 Халин (Олейник, Чердак) — 0:3; 28:36 Халин (Олейник, Чердак) — 0:4; 37:30 Черемнов (Шахов) — 1:4; 38:15 Шахов (Овчинников, Забулонов) — 2:4; 46:32 Чердак (Лисин) — 2:5; 49:51 Максименко (Семененко) — 2:6; 51:33 Максименко (Олейник, Чердак) — 2:7