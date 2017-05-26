Третий украинский хоккейный клуб отказался от участия в чемпионате сезона 2017/18

Хоккейный клуб «Кривбасс» не будет принимать участие в предстоящем сезоне УХЛ 2017/2018, сообщается на официальном сайте команды.

Решение об этом было принято на собрании руководства ХК «Кривбасс».

"На решение руководства повлияло отсутствие заинтересованности со стороны администрации Кривого Рога и местных инвесторов, с которыми велись длительные переговоры по сохранению и развитию клуба и хоккея в регионе в целом", - говорится в заявлении.

Также в сообщении на клубном сайте отмечается, что на данный момент клуб не имеет задолженностей ни перед игроками, ни перед поставщиками и партнерами.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно о том, что киевский "Дженералз" прекращает выступления в УХЛ.

Также не будет выступать в новом сезоне УХЛ харьковский "Витязь".

Таким образом, список участников нового сезона сократился до трех клубов - "Донбасс", "Белый Барс" и "Кременчук". По информации Sport Arena, частично компенсировать отток участников УХЛ может клуб из Днепра, создание которого ожидается в ближайшее время.