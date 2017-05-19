Одесса примет юниорский чемпионат мира по хоккею в 2018 году

На конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) в Кельне было определено место проведения чемпионата мира среди юниоров в дивизионе 1B.

Как сообщил президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин, в голосовании победила Одесса. Таким образом главной ареной соревнования станет одесский Дворец спорта, передает официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Одесса впервые выбрана местом проведения официального соревнования по хоккею с шайбой. Ранее в Украине чемпионаты мира проходили в Киеве, Донецке и Броварах.