Одесса примет юниорский чемпионат мира по хоккею в 2018 году
16:10, 19 мая 2017Хоккей
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Впервые местом проведения официального международного соревнования по хоккею выбрана Одесса.
Одесский Дворец спорта примет юниорский чемпионат мира по хоккею / odessamedia.net
На конгрессе Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) в Кельне было определено место проведения чемпионата мира среди юниоров в дивизионе 1B.
Как сообщил президент Федерации хоккея Украины Анатолий Брезвин, в голосовании победила Одесса. Таким образом главной ареной соревнования станет одесский Дворец спорта, передает официальный сайт Федерации хоккея Украины.
Одесса впервые выбрана местом проведения официального соревнования по хоккею с шайбой. Ранее в Украине чемпионаты мира проходили в Киеве, Донецке и Броварах.
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