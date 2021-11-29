Лучший футболист мира получит престижную награду.

29 ноября в городе Париж состоится вручение "Золотого мяча-2021". Церемония пройдет в театре Шатле.

Торжественное событие начнется в 21:30 по киевскому времени.

Авторитетное издание France Football каждый год вручает лучшему футболисту планеты "Золотой мяч". Также "Золотой мяч" получит лучшая футболистка мира. Отдельные призы будут для лучшего голкипера и лучшего молодого игрока в возрасте до 21 года.

В Украине церемонию в прямом эфире покажут телеканал "Футбол 2" и "Setanta Sports".

В 2019 году награду выиграл Лионель Месси, а в 2020-м церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Главными фаворитами на победу в этом году эксперты называют Роберта Левандовски, Лионеля Месси и Жоржиньо.

Вашему вниманию трансляция от "Setanta Sports"

Автор: Артем Будрин