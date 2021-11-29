France Football раздал награды по итогам текущего года.

29 ноября в городе Париж прошла церемония награждения "Золотого мяча-2021".

Издание France Football определило лучшего игрока, нападающего, молодого игрока, вратаря и футболистку завершающегося года.

Всего в третий раз в истории была вручена награда лучшему молодому футболисту года - "Копа Трофи".

Обладатель "Копа Трофи" - Педри ("Барселона")

Претендентами на "Копа Трофи" в этом году были: Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Жереми Доку ("Ренн"), Райан Гравенберх ("Аякс"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Флориан Вирц ("Байер"), Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джованни Рейна ("Боруссия" Дортмунд), Нуну Мендеш (ПСЖ)

В 2019 году лучшим молодым футболистом года был признан Маттейс де Лигт ("Ювентус").

Организаторы церемонии удивили в этом году и ввели новую номинацию - Лучший нападающий года. Победителем в этой номинации стал польский форвард Роберт Левандовски ("Бавария").

Всего в третий раз была вручена награда лучшей футболистке по итогам 2021 года - женский "Золотой мяч-2021".

Обладательницей женского "Золотого мяча-2021" стала - Алексия Путельяс ("Барселона").

Претендентками на женский "Золотой мяч" в этом году были: Стина Блакстениус ("Хеккен"), Кадидиату Диани (ПСЖ), Кристиана Эндлер ("Лион"), Магдалена Эрикссон ("Челси"), Джесси Флемминг ("Челси"), Дженнифер Эрмосо ("Барселона"), Мария-Антуанетта Катото (ПСЖ), Сэм Кэрр ("Челси"), Фрэн Кирби ("Челси"), Эшли Лоуренс (ПСЖ), Лике Мартенс ("Барселона"), Саманта Мьюис ("Манчестер Сити" / "Норт Каролина Кураж"), Вивианне Мидема ("Арсенал"), Сандра Паньос ("Барселона"), Ирен Паредес (ПСЖ / "Барселона"), Венди Ренар ("Лион"), Кристин Синклер ("Портленд Торнс"), Эллен Уайт ("Манчестер Сити").

В 2019 году лучшей футболисткой года была признана Меган Рапино (США).

Во второй раз в истории вручалась награда "Яшин Трофи" - приз лучшему вратарю года.

Обладатель "Яшин Трофи" - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан" / ПСЖ).

Претендентами на "Яшин Трофи" в этом году были: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Эдуар Менди ("Челси"), Тибо Куртуа ("Реал"), Кейлор Навас (ПСЖ), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер").

В 2019 году награда "Яшин Трофи" досталась бразильскому вратарю "Ливерпуля" Алиссону.

И еще одна новинка от отрганизаторов церемонии "Золотого мяча". В этом году была вручена награда лучшему футбольному клубу года.

Лучший клуб года - "Челси" (Англия).

Напомним, в 2019 году награду выиграл Лионель Месси, а в 2020-м церемония не проводилась из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Автор: Владимир Медяник