Лионель Месси выиграл "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере.

Журнал France Football назвал имя обладателя награды "Золотой мяч", которая ежегодно вручается лучшему футболисту мира.

Им стал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Торжественная церемония вручения награды прошла 29 ноября в Париже.

В борьбе за награду Месси опередил польского нападающего Роберта Левандовски и итальянского полузащитника Жоржиньо, которые вошли в топ-тройку.

Для Месси это уже седьмой "Золотой мяч" в карьере. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Он является рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей", опережая ближайшего преследователя Криштиану Роналду на две награды.

Напомним, в этом году аргентинский нападающий выиграл Кубок Америки со своей национальной сборной, а с "Барселоной" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Испании.

В этом году Месси забил 41 гол и отдал 17 голевых передач в 56 матчах во всех турнирах. Он становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании 2020-2021 и Кубка Америки.

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10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ)

9. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)

8. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити")

7. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

6. Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед")

5. Н'Голо Канте (Франция, "Челси")

4. Карим Бензема (Франция, "Реал")

3. Жоржиньо (Италия, "Челси")

2. Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

1. Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

Фотогалерея церемонии

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В число претендентов на награду вошли 30 футболистов: больше всего итальянцев (5) и англичан (4). Наибольшее клубное представительство у "Челси" и "Манчестер Сити" (по 5 игроков).

В этом году в голосовании принимали участие 30 номинантов и 180 журналистов.

В 2020 году "Золотой мяч" не вручался. Организаторы церемонии объяснили такое решение пандемией коронавируса.

В 2019 году его обладателем в шестой раз стал Лионель Месси.

Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году. Награду получил английский нападающий Стэнли Мэтьюз.

Автор: Антон Дударь