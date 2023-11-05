По информации источника, румын решил уйти из команды еще около месяца назад.

Мирча Луческу покинул пост главного тренера киевского "Динамо" из-за решения клуба развивать собственных воспитанников, а не покупать легионеров.

Журналисты румынского издания Digisport также указали, что у "Динамо" уменьшились зарплаты.

По информации источника, румын решил уйти из команды еще около месяца назад. Это случилось тогда, когда он убедился в радикальном изменении политики клуба – отказаться от инвестиции в иностранных футболистов, а давать шанс выпускникам собственной академии.

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Луческу покинул киевское "Динамо"

Третьего ноября "Динамо" в матче УПЛ уступило "Шахтеру" (0:1). После поражения румынский специалист Мирча Луческу объявил, что уходит с поста главного тренера "Динамо" и завершает свою карьеру.

Президент "Динамо" Игорь Суркис поблагодарил Луческу за проделанную работу и за выигранные трофеи и признался, что решение тренера подать в отставку стало для него неожиданностью.

Руководство "бело-синих" выбрало замену Луческу: знаменитый Александр Шовковский назначен исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.

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