Украинский футболист поздравил свою бывшую команду с исторической победой.

Английский "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко поздравил свою бывшую команду с исторической победой.

В своем Инстаграме украинец опубликовал чемпионское фото "Манчестер Сити" и дополнил его эмодзи с аплодисментами.

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"Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов-2022/23 обыграл миланский "Интер" со счетом 1:0 и впервые в своей истории выиграл этот трофей.

Напомним, Александр Зинченко играл за "Манчестер Сити" с 2016 по 2022 годы. На счету украинца 128 матчей, 2 гола и 12 голевых передач в составе "горожан". В 2021 году Зинченко также мог стать победителем Лиги чемпионов с "Сити", однако в финале турнира "небесно-голубые" тогда проиграли лондонскому "Челси" со счетом 0:1.

Летом 2022 года украинский футболист перешел из "Манчестер Сити" в лондонский "Арсенал". В нынешнем сезоне он сыграл 33 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

С "канонирами" Зинченко финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав на 5 очков меньше, чем "Ман Сити".

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