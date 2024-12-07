Известно, что в 2019 году футболист получил украинский паспорт.

Бывший форвард "Динамо", "Шахтера" и национальной сборной Украины по футболу Жуниор Мораес заявил о завершении карьеры футболиста. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Спасибо, футболе. После 17-летней карьеры настало время для новых вызовов", - отметил футболист.

Футбольный путь Жуниора Мораеса в Украине

Жуниор Мораес играл в Украине с 2012 года, когда перешел в донецкий "Металлург". Уже в 2015 году он присоединился к "Динамо", а в 2018 перешел в "Шахтер". После этого решения столичные болельщики считали его предателем.

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Нападающий стал чемпионом Украины сезона-2015/16 с киевлянами и выиграл два титула УПЛ в составе "Шахтера" в сезонах 2018/19 и 2019/20. Мораес покинул команду "Шахтер" в 2022 году, а последним клубом в его футбольной карьере стал бразильский "Коринтианс".

Также известно, что в 2019 году футболист получил украинское гражданство. За национальную сборную Мораес провел 11 матчей и забил 1 гол.

Последние новости футбола

Как писал УНИАН, FIFA объявила претендентов на свои индивидуальные награды премии The Best. В частности "лучшим вратарем 2024 года" может стать украинский голкипер Андрей Лунин. Также на попадание в символическую сборную 2024 года претендует украинский игрок Артем Довбик из римской "Ромы". Он стал претендентом на звание "лучший нападающий года".

Также сообщалось, что киевское "Динамо" пять раз подряд проиграло в Лиге Европы. Команда проиграла "Виктории Пльзень" в поединке 5-го тура основного раунда со счетом 1:2.

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