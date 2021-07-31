Украинский форвард не переедет в Португалию, а останется в Испании.

Испанский клуб "Фуэнлабрада" объявил о подписании украинского нападающего Романа Зозули, трансфер которого в Португалию сорвали ультралевые болельщики.

"Фуэнлабрада" на своем сайте сообщила о том, что переход официально завершен.

Контракт рассчитан на два сезона с опцией продления еще на год.

Ранее Зозуля стал свободным агентом после четырех лет выступлений за "Альбасете". В минувшем сезоне 31-летний футболист забил 2 гола и отдал одну голевую передачу в 37 поединках. "Фуэнлабрада" в прошлом сезоне заняла 11-ю строчку во втором по престижности дивизионе чемпионата Испании.

Таким образом, Зозуля продолжит выступать в испанской Сегунде.

Напомним, что испанский клуб "Алькоркон" отказался подписать Зозулю из-за болельщиков, обвинивших украинца в "неонацизме".

А недавно Зозуля прокомментировал словами классика украинской литературы Остапа Вишни свой орден, который ему вручил Владимир Зеленский.

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Роман Зозуля: карьера и конфликт в Испании

В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотических взглядов и помощи украинской армии.

С сентября 2017 по 2021 годы форвард выступал за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты других клубов продолжали конфликтовать с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас снова обидели Зозулю.

Зозуля несколько раз публично комментировал конфликт с фанатами.

Автор: Артем Будрин