Роман Зозуля известен своей непоколебимой гражданской позицией.

Бывший форвард "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля получил от президента Украины Владимира Зеленского престижную награду - орден "За заслуги" III степени.

Напомним, что Зозуля покинул недавно испанскую команду "Альбасете".

31-летний нападающий продемонстрировал награду в своем Facebook. В заметке он процитировал классика украинской литературы Остапа Вишню.

"Эти дураки, что кричат "националист!", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!"

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я - украинец. И сегодняшняя награда, орден "За заслуги" III степени, для меня чрезвычайно ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за награду. Любите Украину", - написал Зозуля в социальной сети.

Стоит отметить, что этот орден вручают за достижения в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности на благо Украины. Зозуля регулярно оказывает помощь украинской армии на востоке, а также занимается волонтерской деятельностью.

Роман Зозуля: последние новости

Зозуля присоединился к "Альбасете" в 2017 году, но в начале лета 2021 года объявил о своем уходе из клуба.

За четыре года нападающий провел во втором испанском дивизионе 142 матча, в которых забил 26 голов и отдал 11 голевых передач.

В прошлом году он был признан лучшим игроком сезона в составе "Альбасете".

В Испании Зозуля регулярно сталкивался с травлей со стороны фанатов "Райо Вальекано", которые в 2017 году сорвали трансфер украинца в свой клуб, потому что считают его нацистом.

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Автор: Артем Будрин