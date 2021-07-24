Болельщики некоторых клубов в Испании продолжают считать украинца "нацистом".

Фанаты испанского клуба "Алькоркон" выступили против трансфера украинца Романа Зозули.

В СМИ появилась информация, что Зозуля, который ранее покинул "Альбасете", может перейти в "Алькоркон". Однако фанатские группировки этого клуба заявили, что не хотят видеть украинца в команде из-за его политических взглядов, передает AS.

"Футболист Роман Зозуля - не просто патриот, он фашист, который поддерживает батальон "Азов" - украинскую нацистскую военизированную группировку. Этой личности нет места в нашем клубе и городе. Их идеология прямо противоречит нашим ценностям", - заявила фанатская группировка "Секция Петака".

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А в заявлении фанатов "Пенья Ла Превия" говорится:

"Мы считаем, что подписание игрока, который публиковал фото с нацистскими цифрами (речь о фото с числами 14 и 88 на баскетбольном табло, - Прим.) и поддерживающего ультраправые и фашистские группировки в его стране - ошибка. Это несовместимо с ценностями терпимости и уважения, которые продвигает этот спорт".

Роман Зозуля: карьера и конфликт в Испании

В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотичных взглядов и помощи украинской армии.

С сентября 2017 по 2021 годы форвард выступал за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты других клубов продолжали конфликтовать с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас вновь оскорбили Зозулю.

Зозуля несколько раз публично комментировал конфликт с фанатами.

Автор: Антон Дударь