Болельщики португальского клуба "Эшторил" назвали украинца "нацистом".

Фанаты португальского "Эшторила" стремятся сорвать переход украинского форварда Романа Зозули в их клуб.

Об этом сообщает издание AS.

Группа болельщиков начала травить 31-летнего украинца в соцсетях: Зозулю обозвали "нацистом" и "неонацистом".

"Наша футболка будет осквернена нацистом Зозулей! Стыдно!"; "Подписать нациста? Какой стыд!"; "Подписывать неонацистов? Это позор!", - высказали свою позицию болельщики португальской команды.

Из-за таких выходок фанатов трансфер Зозули в "Эшторил" может и не состояться. Руководство клуба не спешит подписывать контракт и внимательно следит за ходом событий.

Напомним, что испанский клуб "Алькоркон" отказался подписать Зозулю из-за болельщиков, обвинивших украинца в "неонацизме".

А недавно Зозуля прокомментировал словами классика украинской литературы Остапа Вишни свой орден, который ему вручил Владимир Зеленский.

Читайте также"Стыдно за власть": украинский форвард Зозуля возмутился отсутствием реабилитационных центров для ветеранов

Роман Зозуля: карьера и конфликт в Испании

В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотических взглядов и помощи украинской армии.

С сентября 2017 по 2021 годы форвард выступал за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты других клубов продолжали конфликтовать с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас снова обидели Зозулю.

Зозуля несколько раз публично комментировал конфликт с фанатами.

Автор: Артем Будрин