Роман Зозуля, по информации СМИ, уже подписал контракт с "Эшторилом".

Украинский нападающий Роман Зозуля, который ранее покинул испанский "Альбасете", продолжит карьеру в Португалии.

Как утверждает португальское издание A Bola, Зозуля подписал контракт с португальским клубом "Эшторил".

По информации источника, контракт подписан на один сезон - до июня 2022 года.

В прошлом сезоне "Эшторил" занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии и повысился в классе - в сезоне 2021-2022 команда сыграет в высшей лиге.

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Напомним, что Зозуля планировал остаться в Испании - СМИ сообщали о том, что в услугах украинца был заинтересован клуб из второго по силе дивизиона "Алькоркон". Однако произошел очередной скандал, связанный с якобы "нацизмом" Зозули - фанаты этого клуба сорвали трансфер украинца, заявив, что не хотят видеть его в клубе.

Роман Зозуля: карьера и конфликт в Испании

В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотичных взглядов и помощи украинской армии.

С сентября 2017 по 2021 годы форвард выступал за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты других клубов продолжали конфликтовать с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас вновь оскорбили Зозулю.

Зозуля несколько раз публично комментировал конфликт с фанатами.

Автор: Антон Дударь