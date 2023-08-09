Прокурор заявил, что эти деньги также фигурировали в другом уголовном производстве.

Залог за президента УАФ Андрея Павелко внесли деньгами, которые имеют российское происхождение и были предметом совершения преступлений в другом уголовном производстве.

Об этом сообщил прокурор во время судебного заседания, которое состоялось сегодня, 9-го августа, в зале Шевченковского районного суда города Львова, пишет FootballHub.

Кроме того, следствие установило связь между полтавским юристом Святославом Болинским, который вносил залог, и адвокатом Бойко, который сейчас представляет интересы Павелко в суде. Оказалось, что Болинский был подзащитным адвоката Бойко в уголовном производстве в отношении нескольких лиц, которых подозревали в госизмене и отмывании имущества, полученного преступным путем. При этом сам защитник Павелко это знакомство опровергает.

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Дело Павелко - что известно

Как сообщал УНИАН, Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей во времена управления УАФ. В прошлом году Печерский суд Киева избрал ему и его заму Записоцкому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Однако позже обоих выпустили под залог на суммы по почти 10 миллионов гривен, который внесла компания "УАФ Маркетинг".

Однако, как пишут СМИ, Болинский якобы случайно также внес залог и теперь через суд требует вернуть ему деньги.

В июне следственная судья Шевченковского районного суда города Львова Галина Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко и отправила его в СИЗО на два месяца до 14-го августа включительно. Залог в размере 9,88 млн гривен, который за Павелка в ноябре 2022-го года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства.

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