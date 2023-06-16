Президента УАФ отправили в СИЗО на 60 дней.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал новость об аресте президента УАФ Андрея Павелко.

45-летний экс-футболист назвал это первым шагом в борьбе с коррупцией в украинском футболе.

"Первый шаг к борьбе с коррупцией в украинском футболе. Президент Ассоциации футбола Украины некоторое время находится под пристальным вниманием. И наконец-то его упаковали. 60 дней заключения", - написал Левченко в Twitter.

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Напомним, в пятницу, 16 июня, решением Шевченковского районного суда Львова президента УАФ Андрея Павелко отправили в СИЗО сроком на 60 дней - до 14 августа этого года включительно.

Адвокат Денис Бугай, который представляет интересы Андрея Павелко, заявил, что решение отправить его клиента в СИЗО будет обжаловано.

Как известно, Андрей Павелко проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в Украинской ассоциации футбола.

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