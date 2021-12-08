Киевское "Динамо" сыграет в Лиссабоне в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ.

Киевское "Динамо" 8 декабря проведет матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Матч пройдет в Португалии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо".

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Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

"Бенфика"

"Бенфика" после пяти туров не только гарантировала себе евровесну, но и сохраняет вполне рабочие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. На данный момент лиссабонский клуб на 2 очка отстает от "Барселоны", которой предстоит встреча с пока не терявшей очки в ЛЧ "Баварией". Таким образом, победа "Бенфики" при потере очков со стороны каталонцев выведет в плей-офф именно португальский клуб.

Так что лиссабонцы будут предельно мотивированы на игру с "Динамо" и, вероятно, с первых минут обрушат шквал атак на ворота Георгия Бущана. В связи с этим у киевлян должны появляться шансы в контратаках.

Как "Бенфика" играла на групповом этапе текущего розыгрыша ЛЧ? Команда украинца Романа Яремчука после ничьей с "Динамо" (0:0) взяла четыре очка в матчах с "Барсой" (3:0 и 0:0) и дважды крупно проиграла "Баварии" (0:4 и 2:5).

К матчу против "Динамо" "Бенфика" подошла после двух очень разных игр в чемпионате Португалии. Лиссабонцы сперва в скандальном матче, который не был доигран, разгромили "Бенелененсеш" (7:0), а затем дома проиграли одному из конкурентов в борьбе за чемпионство "Спортингу" (1:3).

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"Динамо"

Для "Динамо" еврокубковая кампания 2021-2022 уже точно завершится матчем против "Бенфики". Набрав 1 очко в пяти играх группового этапа Лиги чемпионов, "Динамо" досрочно потеряло шансы пробиться хотя бы в плей-офф Лиги Европы.

В последнем туре киевляне будут бороться только за призовые от УЕФА (3 миллиона евро за победу), очки в таблицу коэффициентов УЕФА для Украины, а также собственный престиж. Завершить турнир с победой будет гораздо приятней, чем с одним набранным очком.

Напомним, что после ничьей с "Бенфикой" в первом туре ЛЧ "Динамо" по два раза проиграло "Баварии" (0:5 и 1:2) и "Барселоне" (0:1 и 0:1).

"Динамо" перед встречей с "Бенфикой" разгромило в УПЛ "Верес" со счетом 3:0 и продолжает лидировать в турнире наряду с "Шахтером".

Кто не сыграет?

У "Бенфики" травмированы Лукас Вериссиму, Неманья Радонич и Диогу Гонсалвеш.

У "Динамо" давно находятся в лазарете Артем Беседин, Денис Попов и Никита Бурда. Из-за коронавируса команде не поможет Томаш Кендзера, а также в заявку на игру не попал Владислав Супряга.

Ориентировочные составы

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Жилберто, Жоау Мариу, Вайгль, Гримальдо, Рафа Силва, Эвертон, Нуньес

"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Де Пена, Гармаш

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Бенфике" нужна победа, и они будут организовывать игру так, чтобы доминировать и контролировать игру. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру. Думаю, что "Бенфика" будет играть мощно, они захотят забить быстрый гол, чтобы контролировать дальше ход матча. Они нуждаются в победе, особенно после поражения в дерби".

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш:

"В "Динамо" шесть основных игроков из сборной Украины. Это команда, которая провела отличные матчи в этой Лиге чемпионов против "Баварии", "Барселоны" и "Бенфики". Это будет сложная игра, в которой мы можем гарантировать выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, если добьемся победы. Но мы зависим от других, однако важна наша цель - играть на победу".

Арбитр

Главным рефери на этот матч назначен немец Дениз Айтекин. В этом сезоне он уже работал на матче украинского клуба - судил встречу "Шериф" - "Шахтер", в которой "горняки" уступили со счетом 0:2.

Автор: Антон Дударь