"Динамо" попытается помешать лиссабонцам выйти в плей-офф ЛЧ.

Киевское "Динамо" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов полетит в Лиссабон играть против "Бенфики". Поединок пройдет 8 декабря в 22:00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо".

Букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля.

На победу "Бенфики" дается коэффициент 1,35, на ничью - 5,55, а на победу киевского клуба - 10,00.

На то, что "бело-синие" наберут зачетные пункты, букмекеры выставили коэффициент 3,48, а на то, что хозяева не проиграют - 1,08.

Напомним, что динамовцы не попали в евровесну.

"Бенфика" - "Динамо": перед матчем

"Динамо" имеет в своем активе одно очко и досрочно заняло последнее место в квартете Е.

В то же время "Бенфика" ведет борьбу за выход в плей-офф. Для этого им нужно обязательно обыгрывать киевлян и надеяться, что "Бавария" в параллельном матче выиграет у "Барселоны".

В первом круге "Динамо" в Киеве сыграло с "Бенфикой" со счетом 0:0.

Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ одолело "Верес" со счетом 3:0. "Бенфика" в своем национальном первенстве дома проиграла в дерби "Спортингу" (1:3).

Главным арбитром на этот поединок назначен немец Дениз Айтекин.

Автор: Артем Будрин