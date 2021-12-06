В Киеве соперники расписали ничью / фото REUTERS
Киевское "Динамо" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов полетит в Лиссабон играть против "Бенфики". Поединок пройдет 8 декабря в 22:00.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо".
Букмекеры считают фаворитом противостояния хозяев поля.
На победу "Бенфики" дается коэффициент 1,35, на ничью - 5,55, а на победу киевского клуба - 10,00.
На то, что "бело-синие" наберут зачетные пункты, букмекеры выставили коэффициент 3,48, а на то, что хозяева не проиграют - 1,08.
Напомним, что динамовцы не попали в евровесну.
"Бенфика" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" имеет в своем активе одно очко и досрочно заняло последнее место в квартете Е.
- В то же время "Бенфика" ведет борьбу за выход в плей-офф. Для этого им нужно обязательно обыгрывать киевлян и надеяться, что "Бавария" в параллельном матче выиграет у "Барселоны".
- В первом круге "Динамо" в Киеве сыграло с "Бенфикой" со счетом 0:0.
- Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ одолело "Верес" со счетом 3:0. "Бенфика" в своем национальном первенстве дома проиграла в дерби "Спортингу" (1:3).
- Главным арбитром на этот поединок назначен немец Дениз Айтекин.