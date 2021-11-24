Киевский клуб завершает сезон в Лиге чемпионов на последнем месте в группе.

Киевское "Динамо" завершает групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022 на последнем месте в своей группе.

Свой матч 5-го тура группового этапа ЛЧ "Динамо" в родных стенах проиграло мюнхенской "Баварии". Киевлянам удалось забить свой первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, но этого оказалось мало, чтобы взять очки.

В другом матче этой группы "Бенфика" на выезде против "Барселоны" сумела выстоять ничью.

Читайте такжеКритиковал судей, хвалил своих игроков: что говорил Луческу после матча Динамо - БаварияТаким образом, по итогам пятого тура в активе "Динамо" одно набранное очко и последнее место в турнирной таблице. "Бенфика" имеет 5 набранных баллов и даже если киевляне смогут в последнем туре выиграть у португальского клуба, это не поможет им догнать "орлов". Следовательно, шансов на евровесну больше нет, подопечные Луческу могут сконцентрироваться на внутренних соревнованиях.

Отметим, что "Бавария" досрочно заняла первое место в группе, а в последнем туре за последнюю путевку в ЛЧ будут бороться "Бенфика" и "Барселона".

В заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" сыграет против "Бенфики" 8 декабря, а "Бавария" примет "Барселону".

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Владимир Медяник