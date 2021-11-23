Киевский гранд не смог взять реванш за разгром в Мюнхене.

Во вторник, 23 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" встречалось с мюнхенской "Баварией". Поединок проходил в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Победу в игре праздновали футболисты немецкого гранда. Счет в игре был открыт гостями на 14-й минуте поединка, отличился красивым голом польский форвард Роберт Левандовски. Удвоил преимущетво мюнхенцев француз Кингсли Коман на 42-й минуте встречи.

Киевский клуб неплохо играл в первом тайме, имел несколько хороших моменов, чтобы забить свой первый гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, но реализация в который раз подвела футболистов "Динамо". Во втором тайме "бело-синие" на самом старте имело прекрасный шанс забить, но Шапаренко не воспользовался своим моментом.

На 70-й минуте игры "Динамо" провело качественную атаку на ворота "Баварии" и усилиями Дениса Гармаша смогли отквитать один гол. Этот гол стал первым для киевлян в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Были у динамовцев моменты и чтобы вырвать ничью, но реализовать их хозяевам поля не получилось.

"Динамо" не имеет шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но все еще может сохранить шанс на выход в Лигу Европы, если "Бенфика" проиграет свой матч 5-го тура против каталонской "Барселоны".

Динамо - Бавария - 1:2

Голы: Гармаш, 70 - Левандовски, 14, Коман, 42

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера (Караваев 76), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, где Пена (Гармаш 46), Шкурин (Витиньо 46)

"Бавария": Нойер, Павар, Куасси (Тильманн 85), Эрнандес (Сарр 46), Дэвис, Толиссо, Горетцка, Коман (Рока 67), Мюллер, Сане (Ричардс 87), Левандовский

Предупреждения: Шапаренко 32 – Сарр 52

Видео голов:

"Динамо" - "Бавария": итоги матча

"Динамо" смогло забить свой первый гол в групповом этапе ЛЧ в этом сезоне.

Положение команд в группе Е после четырех туров: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в седьмой раз проиграло "Баварии" в 12 матчах друг против друга при четырех победах.

В заключительном 6-м туре ЛЧ "Динамо" 8 декабря будет играть в гостях против "Бенфики".

Автор: Владимир Медяник