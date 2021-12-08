"Бело-синие" сыграют свой последний поединок в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В среду, 8 декабря, в заключительном 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против "Бенфики". Игра пройдет на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо".

Бенфика - Динамо: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Поединок "Динамо" и "Бенфики" в 1-м туре группового этапа ЛЧ завершился вничью 0:0 в Киеве.

Игра против "Бенфики" не несет для "Динамо" никакого турнирного значения. Главная мотивация киевлян в заключительном туре это престиж клуба, призовые от УЕФА и очки в таблицу коэффициентов УЕФА для Украины.

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Между собой "Динамо" и "Бенфика" встречались пять раз, учитывая дуэль этих команда в нынешнем сезоне ЛЧ. Португальский клуб выиграл три матча, "бело-синие" сумели выиграть лишь раз, в самой первой встречи клубов в 1991 году. На поле "Бенфики" киевскому "Динамо" не удавалось никогда забить. Дважды киевляне проиграли всухую 5:0 и 1:0.

Судить противостояние "Бенфики" и "Динамо" будет немец Дениз Айтекин. В этом сезоне он уже работал на матче украинского клуба - судил встречу "Шериф" - "Шахтер", в которой "горняки" уступили со счетом 0:2.

Лига чемпионов, групповой этап, 6-й тур

"Бенфика" - "Динамо"

Онлайн-трансляция матча

Текущая форма команд:

Положение команд в группе Е после пяти туров: "Бавария" (15 очков), "Барселона" (7 очков), "Бенфика" (5 очков), "Динамо" (1 очко).

"Динамо" досрочно забронировало за собой последнее место в турнирной таблице группы Е, в то время как "Бенфика" все еще борется за выход в плей-офф ЛЧ. Чтобы выйти в 1/8 португальцам нужно обыграть киевлян и надеятся, что "Бавария" выиграет у "Барселоны".

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу:

"Бенфике" нужна победа, и они будут организовывать игру так, чтобы доминировать и контролировать игру. Мы должны постараться не дать соперникам продемонстрировать свою игру. Думаю, что "Бенфика" будет играть мощно, они захотят забить быстрый гол, чтобы контролировать дальше ход матча. Они нуждаются в победе, особенно после поражения в дерби".

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш:

"В "Динамо" шесть основных игроков из сборной Украины. Это команда, которая провела отличные матчи в этой Лиге чемпионов против "Баварии", "Барселоны" и "Бенфики". Это будет сложная игра, в которой мы можем гарантировать выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, если добьемся победы. Но мы зависим от других, однако важна наша цель - играть на победу".

Автор: Антон Дударь