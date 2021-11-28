"Белененсеш" изначально вышел на поле вдевятером из-за вспышки коронавируса.

В чемпионате Португалии по футболу состоялся скандальный матч с участием "Бенфики", за которую выступает украинец Роман Яремчук.

"Белененсеш" сумел выставить на эту игру всего девять человек - в клубе произошла вспышка коронавируса, однако матч не стали переносить.

В числе девяти человек на игру вышли два голкипера - Алвару Рамалью занял место в воротах, а Жоау Монтейру начал матч на позиции правого защитника.

После первого тайма "Бенфика" побеждала со счетом 7:0. Игроки "Белененсеша" не хотели выходить на второй тайм, но через двадцать минут после окончания перерыва появились на поле всемером. Через две минуты после возобновления игры один из игроков хозяев сообщил о травме.

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Таким образом, в составе "Белененсеша" на поле осталось шесть футболистов. Согласно правилам футбола, матч не может продолжаться, если в составе команды осталось менее семи игроков.

Рефери был вынужден прервать поединок, а "Бенфика" получила три очка.

Добавим, что Яремчук остался в запасе "Бенфики".

Видеообзор матча

Чемпионат Португалии: ситуация в турнирной таблице

После 12 матчей "Бенфика" лидирует в таблице, набрав 31 очко и на 2 очка опережая "Порту", у которого есть матч в запасе.

"Белененсеш" идет в зоне вылета - на 16-й позиции.

Автор: Антон Дударь