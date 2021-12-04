Подопечные Луческу не испытали проблем в матче с Вересом.

В субботу, 4 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на выезде играло против "Вереса". Матч завершился разгромной победой гостей.

Главным героем поединка стал вингер киевлян Беньямин Вербич, который записал себе в актив два гола. Словенец отличился на 21-й и 61-й минутах матча. Еще один гол в активе Виктора Цыганкова.

Счет мог бы быть еще более крупным, но на 54-й минуте игры Цыганков не сумел реализовать пенальти.

"Верес" - "Динамо" - 0:3

Голы: Вербич (21, 61), Цыганков (65)

"Верес": Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров (Полулях, 69), Петько, Дахновский (Шестаков, 78), Панасенко (Шестаков, 69), Пасич. Г (Тимофеенко, 78), Сергийчук (Гегедош, 69)

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 86), Шапаренко, Цыганков (Каравев, 86), Миколенко, Гармаш (Кулач, 79), Забарный, Буяльский (Леднев, 88), Сирота, Кендзера (Тимчик, 78)

Предупреждения: Панасенко (5), Дахновский (15), Гончаренко (32), Пасич. Г (50) – Шапаренко (25)

Удален: Немчанинов (87)

Видео голов:

Незабитый пенальти:

Свой следующий матч "Динамо" сыграет 8 декабря на выезде против "Бенфики" в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

Украинская Премьер-лига: 17-й тур

Поединки 17-го тура УПЛ проходят с 3 по 6 декабря: где и когда смотреть матчи УПЛ.

"Шахтер" в первом матче тура одержал разгромную победу над "Львовом".

После 17-го тура в активе "Шахтера" и "Динамо" одинаковое количество набранных очков - по 44.

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.

Автор: Владимир Медяник