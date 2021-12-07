Подопечные Мирчи Луческу сыграют в Лиссабоне последний поединок в нынешней еврокубковой кампании.

Восьмого декабря киевское "Динамо" проведет игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики". Команды встретятся на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо".

Бенфика - Динамо: где смотреть поединок

Противостояние соперников в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, что динамовцы не попали в евровесну.

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"Бенфика" - "Динамо": перед матчем

"Динамо" имеет в своем активе одно очко и досрочно заняло последнее место в квартете Е.

В то же время "Бенфика" ведет борьбу за выход в плей-офф. Для этого им нужно обязательно побеждать киевлян и надеяться, что мюнхенская "Бавария" в параллельном матче выиграет у "Барселоны".

В первом круге "Динамо" в Киеве сыграло с "Бенфикой" со счетом 0:0.

Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ одолело "Верес" со счетом 3:0. "Бенфика" в своем национальном первенстве дома проиграла в дерби "Спортингу" (1:3).

Главным арбитром на этот поединок назначен немец Дениз Айтекин.

Автор: Артем Будрин