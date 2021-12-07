Виталий Миколенко - основной защитник Динамо / фото Динамо Киев
Восьмого декабря киевское "Динамо" проведет игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики". Команды встретятся на "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Динамо".
Бенфика - Динамо: где смотреть поединок
Противостояние соперников в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".
Начало встречи - в 22.00.
Напомним, что динамовцы не попали в евровесну.
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"Бенфика" - "Динамо": перед матчем
- "Динамо" имеет в своем активе одно очко и досрочно заняло последнее место в квартете Е.
- В то же время "Бенфика" ведет борьбу за выход в плей-офф. Для этого им нужно обязательно побеждать киевлян и надеяться, что мюнхенская "Бавария" в параллельном матче выиграет у "Барселоны".
- В первом круге "Динамо" в Киеве сыграло с "Бенфикой" со счетом 0:0.
- Перед матчем ЛЧ "Динамо" в рамках УПЛ одолело "Верес" со счетом 3:0. "Бенфика" в своем национальном первенстве дома проиграла в дерби "Спортингу" (1:3).
- Главным арбитром на этот поединок назначен немец Дениз Айтекин.