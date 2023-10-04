В октябре сборная Украины сыграет два матча в рамках квалификации Евро-2024.

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко получил травму и не сможет помочь национальной сборной Украины в октябрьских матчах квалификации Евро-2024 по футболу.

Характер повреждения и сроки восстановления капитана "сине-желтых" остаются неизвестными, так как официальные службы "Динамо" о травме Ярмоленко пока ничего не сообщали.

На официальном сайте УАФ сообщается, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вместо Ярмоленко вызвал в расположение национальной команды форварда "Сандерленда" Назария Русина.

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Отметим, что для Русина это всего второй вызов в сборную. В прошлый раз он тренировался с национальной командой в июне, но пока не дебютировал в составе "сине-желтых".

Добавим, что это уже вторая серьезная кадровая потеря для сборной Украины накануне октябрьских матчей квалификации Евро-2024. Ранее стало известно, что из-за травмы "сине-желтым" не поможет вингер "Жироны" Виктор Цыганков. На его место Сергей Ребров вызвал полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Сборная Украины начнет свой сбор 8 октября в Праге. Именно в столице Чехии "сине-желтые" 14 октября сыграют номинально домашний поединок квалификации Евро-2024 против сборной Северной Македонии. 17 октября подопечные Сергея Реброва встретятся с Мальтой.

Напоним, в квалификации Евро-2024 "сине-желтые" выступают в группе C. Лидирует в этой группе Англия с 13 баллами. Далее расположились команды Италии, Украины и Северной Македонии - по 7 очков. На последнем месте идет Мальта - 0 очков.

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