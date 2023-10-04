В октябре сборная Украины сыграет против Северной Македонии и Мальты.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заменой для Виктора Цыганкова, который получил повреждение в матче "Жироны" против мадридского "Реала".

Как сообщает официальный сайт УАФ, вместо травмированного экс-вингера "Динамо" наставник "сине-желтых" включил в состав полузащитника "Днепра-1" Александра Пихаленка.

Напомним, Виктор Цыганков почувствовал мышечный дискомфорт в первой половине поединка восьмого тура испанского первенства против мадридского "Реала" и в перерыве попросил замену.

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Украинский вингер прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. На восстановление Цыганкову понадобится примерно один месяц.

Добавим, что сборная Украины начнет свой сбор 8 октября в Праге, где 14 октября сыграет номинально домашний матч квалификации Евро-2024 против сборной Северной Македонии. 17 октября подопечные Сергея Реброва сыграют выездной поединок против Мальты.

Сборная Украины занимает третью строчку в группе С квалификации на чемпионат Европы-2024, набрав 7 очков. Столько же баллов и у Италии, которая идет третьей, и у Северной Македонии, занимающей четвертую строчку. Лидирует в группе сборная Англии (13 очков).

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