Украинский форвард сыграл первый матч за новую команду.

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук провел свой первый поединок за "Брюгге".

В 7-м туре чемпионата Бельгии "Брюгге" принимал "Серкль Брюгге". Яремчук вышел на замену во втором тайме, на 63-й минуте, а уже на 82-й минуте отметился забитым мячом. Заметим, что ему помог рикошет при взятии ворот.

Роман сделал счет разгромным - 4:0. Его команда добыла три очка и занимает пока что вторую позицию в чемпионате Бельгии.

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Добавим, что еще один игрок сборной Украины Эдуард Соболь, который тоже выступает за "Брюгге", провел эту игру на скамье запасных.

"Брюгге" имеет 16 очков после семи туров. "Антверпен" лидирует в чемпионате - у них 18 баллов после шести матчей.

Напомним, что действующий чемпион Бельгии "Брюгге" за рекордные для себя деньги приобрел у португальской "Бенфики" Яремчука. 26-летний нападающий объяснил свой трансфер.

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