Роман Яремчук вернулся в бельгийский чемпионат.

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук покинул португальскую "Бенфику" и перебрался в "Брюгге".

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Контракт украинского форварда подписан на 4 сезона, до лета 2026 года.

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По данным СМИ, "Бенфика" заработает на трансфере Яремчука 16 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусы, а также 10% от дальнейшей перепродажи игрока. Это делает украинского нападающего самым дорогим приобретением в истории "Брюгге".

В новой команде Роман Яремчук будет играть под 70 номером.

Примечательно, что в составе "Брюгге" также выступает украинец Эдуард Соболь.

Добавим, Роман Яремчук уже играл в бельгийском чемпионате. В период с 2017 по 2021 год он защищал цвета "Гента". За "буйволов" Яремчук отыграл 152 матча во всех турнирах, в которых забил 61 мяч.

Яремчук перешел в "Бенфику" из "Гента" летом 2021 года за 17 миллионов евро. В составе португальского клуба украинец сыграл 48 матчей и забил 9 голов.

Роман Яремчук является воспитанником киевского "Динамо", но закрепиться в первой команде украинского гранда не сумел. Также в Украине он выступал за "Александрию" на правах аренды.

Напомним, "Брюгге" является действующим чемпионом Бельгии по футболу и обладателем Суперкубка страны.

В текущем сезоне клуб занимает третье место в турнирной таблице бельгийского первенства, имея после шести сыгранных игр 13 баллов.

"Брюгге" сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов в этом сезоне. Новый клуб Яремчука попал в одну группу с испанским "Атлетико", португальским "Порту" и немецким "Байером".

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