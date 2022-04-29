Футболист португальской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук поделился своим мнением по поводу языкового вопроса в Украине.
В интервью программе "Денисов Time" нападающий заявил, что дети в Украине должны изучать только украинский язык. В то же время Яремчук отметил, что в Украине никого не ущемляют за русский язык.
"Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – украинский. Наши дети должны учить только украинский язык".
Но если ты хочешь разговаривать с кем-то на русском – пожалуйста. Это твой выбор. В Украине никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из "Динамо" и "Шахтера", которые говорят по-русски. Это нормально.
Я со своим ребенком говорю на украинском языке. А жена, которая из Чернигова - суржиком. Со мной жена пытается на украинском разговаривать, с родителями она разговаривает на русском.
В детском саду сына больше португальского языка. Хотелось бы, чтобы было больше английского", - сказал Яремчук.
Напомним, ранее Роман Яремчук обратил внимание мирового сообщества на количество жертв среди детей и мирных жителей в результате военной агрессии России.
Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"
- Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.
- После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.
- 25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики". Затем он долго не забивал в чемпионате Португалии - сухую серию удалось прервать 19 декабря.
- 8 декабря Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов - в ворота своего бывшего клуба "Динамо".
- В текущем сезоне Роман Яремчук сыграл за "Бенфику" 41 матч, в которых отличился 9 забитыми голами и 6 результативными передачами.