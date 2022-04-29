Украинский нападающий отметил, что в Украине никого не ущемляют за русский язык.

Футболист португальской "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук поделился своим мнением по поводу языкового вопроса в Украине.

В интервью программе "Денисов Time" нападающий заявил, что дети в Украине должны изучать только украинский язык. В то же время Яремчук отметил, что в Украине никого не ущемляют за русский язык.

"Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – украинский. Наши дети должны учить только украинский язык".

Но если ты хочешь разговаривать с кем-то на русском – пожалуйста. Это твой выбор. В Украине никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из "Динамо" и "Шахтера", которые говорят по-русски. Это нормально.

Я со своим ребенком говорю на украинском языке. А жена, которая из Чернигова - суржиком. Со мной жена пытается на украинском разговаривать, с родителями она разговаривает на русском.

В детском саду сына больше португальского языка. Хотелось бы, чтобы было больше английского", - сказал Яремчук.

Напомним, ранее Роман Яремчук обратил внимание мирового сообщества на количество жертв среди детей и мирных жителей в результате военной агрессии России.

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"