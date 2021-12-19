Роман Яремчук / фото REUTERS

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимала "Маритиму". Украинский нападающий Роман Яремчук отметился результативной игрой в этом матче.

Яремчук вышел в стартовом составе "Бенфики" и записал себе в актив гол и результативную передачу.

Он прервал свою сухую серию в португальской лиге, которая длилась с 25 сентября.

На 48-й минуте матча украинец ассистировал Рафе Силве. Яремчук отдал пас на ход в центр, после которого полузащитник вышел на голкипера и реализовал свой шанс.

На 57-й минуте уже Яремчук забил с паса Рафы Силвы - он в касание направил мяч в ворота.

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Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"

Автор: Антон Дударь