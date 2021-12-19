Украинец не забивал в португальской лиге с 25 сентября.

В рамках 15-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" принимала "Маритиму". Украинский нападающий Роман Яремчук отметился результативной игрой в этом матче.

Яремчук вышел в стартовом составе "Бенфики" и записал себе в актив гол и результативную передачу.

Он прервал свою сухую серию в португальской лиге, которая длилась с 25 сентября.

На 48-й минуте матча украинец ассистировал Рафе Силве. Яремчук отдал пас на ход в центр, после которого полузащитник вышел на голкипера и реализовал свой шанс.

На 57-й минуте уже Яремчук забил с паса Рафы Силвы - он в касание направил мяч в ворота.

Роман Яремчук: карьера в "Бенфике"

Яремчук перешел в "Бенфику" из бельгийского "Гента" 31 июля. Он подписал контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 17 миллионов евро.

После дебютного матча "Бенфика" на время переименовала свой Twitter в честь Яремчука.

Нападающий провел за лиссабонцев 21 матч во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 голевые передачи.

25 сентября Яремчук отличился первым дублем в составе "Бенфики".

8 декабря Яремчук забил свой первый гол в карьере на групповом этапе Лиги чемпионов - в ворота своего бывшего клуба "Динамо".

Автор: Антон Дударь