Костариканцы сравнялись с Японией по количеству набранных очков.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура чемпионата мира по футболу сборная Коста-Рики противостояла национальной команде Японии.

Матч проходил на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане и завершился со счетом 1:0 в пользу костариканцев.

Единственный гол в матче забил защитник Кейшер Фуллер на 81-й минуте. Он нанес точный удар с линии штрафной площади, голкипер японцев Сюити Гонда дотянулся до мяча, но выручить свою команду не сумел.

Видео дня

Япония - Коста-Рика - 0:1

Гол: Фуллер, 81

Япония: Гонда, Ямане (Митома, 62), Йосида, Итакура, Нагатомо (Ито, 46), Эндо, Камада, Морита, Доан (Ито, 67), Сома (Минамино, 82), Уэда (Асано, 46)

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Дуарте, Уостон, Кальво, Овьедо, Борхес (Салас, 89), Техеда, Торрес (Агилера, 65), Кэмпбелл (Чакон, 90+5), Контрерас (Беннетте, 65)

Предупреждения: Ямане, 44, Итакура, 84, Эндо, 90+3 - Контрерас, 41, Борхес, 61, Кальво, 70

Обзор матча:

Примечательно, что сборная Коста-Рики нанесла первый удар в створ ворот на ЧМ-2022 спустя 184 минуты и 11 секунд после стартового свистка в матче первого тура с Испанией, сообщает Opta Sports. Именно этот удар, который нанес защитник Кейшер Фуллер, завершился победным голом.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 сборная Испании одержала сокрушительную победу над командой Коста-Рики со счетом 7:0, а сборная Японии в первом туре сенсационно обыграла национальную команду Германии.

В турнирной таблице группы Е Япония и Коста-Рика имеют по три балла после двух игр, такое же количество очков и у национальной команды Испании. Замыкает квартет сборная Германии.

Отметим, что в воскресенье, 27 ноября, также сыграют другие представили группы, а именно Испания и Германия, матч которых начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в заключительном туре сборная Японии сыграет с Испанией, а Коста-Рика с Германией.

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