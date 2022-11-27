Победа над Германией позволит сборной Испании досрочно выйти в 1/8 финала мундиаля в Катаре.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу, который проходит в Катаре, встретятся национальные сборные Испании и Германии.

Поединок команд состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

В первом туре ЧМ-2022 сборная Испании одержала сокрушительную победу над командой Коста-Рики со счетом 7:0. В составе "красной фурии" голами отличились Дани Ольмо, Марко Асенсио, Гави, Карлос Солер, Альваро Мората и дубль на счету Феррана Торреса.

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Сборная Германии в первом туре сенсационно проиграла национальной команде Японии. Немцы первыми вышли вперед благодаря голу Илкая Гюндогана, однако в концовке встречи пропустила два мяча. За Японию забили Доан и Асано.

Таким образом, перед вторым туром Испания идет на первом месте в квартете Е, Япония вторая - у команд по три очка. Германия занимает третью строчку, а Коста-Рика - последняя.

Испания - Германия: трансляция

На территории Украины очную дуэль сборных Испании и Германии в прямом эфире будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Испания - Германия: прогноз

В предстоящем встрече европейских топ-сборных букмекеры с небольшим преимуществом считают фаворитом сборную Испании. Так, на победу команды Луиса Энрике принимаются ставки с коэффициентом 2,40. Ничья - 3,65. Победа национальной команды Германии оценивается коэффициентом 2,99.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,10.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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