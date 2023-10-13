Наставник сборной Украины отметил, что в команде есть кому заменить травмированных Цыганкова и Ярмоленко.

В субботу, 14 октября, национальная сборная Украины сыграет против Северной Македонии в рамках 7-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал предстоящий матч.

В частности, 49-летний специалист затронул тему кадровых потерь национальной сборной и отметил, что в команде есть футболисты, которые смогут заменить Цыганкова, Ярмоленко и других травмированных игроков.

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"Мы очень благодарны Чехии, Праге, что дали нам возможность тренироваться, играть эту важную игру. Они сделали все условия, чтобы мы готовились к игре.

У нас много игроков, которые могут заменить Ярмоленко и Цыганкова. Не считаю, что тяжело адаптироваться. Мы выйдем сильнейшим составом, несмотря на травмы. Такие же проблемы есть у Северной Македонии. Думаю, мы в равных условиях. Мы рассматриваем многие схемы и вы все увидите во время игры.

В первом матче с Северной Македонией с первых минут мы пропустили мяч, а затем еще один. Очень хорошо, что мы вернулись. Мы уже проанализировали этот поединок. Должны начинать эту игру по-другому и игроки будут играть более сконцентрированно.

Кондиции Мудрика? Можем увидеть его с первых минут. Рад за него, он забил гол и выглядел уверенно. Это важно и для него, и для "Челси", и для сборной. С этими эмоциями он помогает нам.

Малиновский? Руслан всегда приезжает с большим удовольствием. Уже объяснял, что в прошлый раз у него не было практики. Сейчас он играет много, помогает "Дженоа" и заслуживает вызова в сборную Украины.

Всегда говорил, что нужно концентрироваться на каждой игре. Не нужно думать, что будет дальше. Должны сделать все возможное, чтобы взять три очка и идти дальше", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице группы C квалификации Евро-2024. В активе "сине-желтых" 7 набранных очков. Столько же баллов у сборных Италии (2 место) и Северной Македонии (4-е место). Лидирует в группе Англия, набравшая 13 баллов. На последней строчке идет Мальта - 0 очков.

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