Первый матч сборная Украины выиграла у Северной Македонии со счетом 3:2.

В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в рамках 7-го тура отбора на ЧЕ-2024 по футболу.

Номинально домашний матч "сине-желтые" проведут в Праге на стадионе "Epet Arena".

Украина - Северная Македония: прогноз на матч

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Обслужит эту встречу словенская бригада судей во главе с 43-летним Славко Винчичем. Лайнсмены - Томаш Калачик и Андраж Ковачич. Четвертый судья - Давид Шамаич.

Украина - Северная Македония: трансляция

Прямая трансляция противостояния сборных Украины и Северной Македонии будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов.Также этот матч в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Начало матча - в 16:00 по киевскому времени.

Положение команд в турнирной таблице группы C

Первое место в этой группе занимает сборная Англии, набравшая 13 очков за пять сыгранных матчей. Далее идут Италия, Украина и Северная Македония - по 7 очков. Стоит отметить, что у итальянцев на одну игру сыграно меньше.

Последнее место в группе C занимает национальная сборная Мальты, которая не смогла набрать ни одного очка.

Добавим, что путивки в финальную часть Евро-2024 получат команды, которые займут первое и второе места.

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