В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в рамках 7-го тура отбора на ЧЕ-2024 по футболу.
Номинально домашний матч "сине-желтые" проведут в Праге на стадионе "Epet Arena".
Украина - Северная Македония: прогноз на матч
Обслужит эту встречу словенская бригада судей во главе с 43-летним Славко Винчичем. Лайнсмены - Томаш Калачик и Андраж Ковачич. Четвертый судья - Давид Шамаич.
Украина - Северная Македония: трансляция
Прямая трансляция противостояния сборных Украины и Северной Македонии будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов.Также этот матч в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Начало матча - в 16:00 по киевскому времени.
Положение команд в турнирной таблице группы C
Первое место в этой группе занимает сборная Англии, набравшая 13 очков за пять сыгранных матчей. Далее идут Италия, Украина и Северная Македония - по 7 очков. Стоит отметить, что у итальянцев на одну игру сыграно меньше.
Последнее место в группе C занимает национальная сборная Мальты, которая не смогла набрать ни одного очка.
Добавим, что путивки в финальную часть Евро-2024 получат команды, которые займут первое и второе места.