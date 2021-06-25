Чиновник из Госдумы РФ предложил провести товарищеский поединок.

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выступил со странной инициативой. Ему не понравилось мнение россиян, которые считают украинскую команду мощнее, чем российская сборная. В частности, известный артист и фанат футбола Михаил Боярский прямым текстом говорит: "Украина на голову сильнее наших".

Слова чиновника Госдумы приводит издание "Чемпионат".

"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина - надо организовать товарищеский матч. Не надо их сравнивать: российская сборная в не самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше", - сказал Свищев.

Очевидно, Свищев не берет во внимание, что сборная Украины продолжает играть на чемпионате Европы, а россияне позорно покинули соревнования. Также политик забыл, что в рейтинге ФИФА украинская команда существенно опережает россиян.

В дополнение, Свищев подчеркнул, что матч между россиянами и украинцами мог бы сблизить два народа:

"Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия - Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол".

Напомним, что Свищев ранее критиковал украинских болельщиков за песню о Путине.

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Автор: Артем Будрин