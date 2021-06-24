Он констатировал, что украинцы проявились в игре на Евро-2020 лучше, чем россияне.

Российский исполнитель и ярый фанат "Зенита" Михаил Боярский оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020.

Об этом пишет Sport Express.

Он констатировал, что украинцы сыграли на европейском поле лучше россиян. Боярский поздравил нашу сборную с выходом в плей-офф Евро-2020.

"Поздравляю украинцев! Молодцы! Да, они могут дойти до полуфинала. Но есть и свои моменты. И я соглашусь, что Украина пока на голову сильнее наших. Успехов украинцам! Будем болеть за них", – сказал певец.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2: 3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.

В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Соперником сборной Украины по плей-офф стала команда Швеции. Украинцы проведут матч 29 июня в Глазго.

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Автор: Яна Ставская