Датчане вышли в плей-офф турнира со второго места в группе, а россияне стали четвертыми.

В рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020 сборные России и Дании играли в Копенгагене. Датская сборная одержала разгромную победу.

Датчане открыли счет в матче на 38-й минуте первым же ударом в створ - красивым голом отметился Миккель Дамсгор.

На 59-й минуте после ошибки российского футболиста Юссуфу Поульсену оставалось не промахнуться по воротам.

Россияне отыграли один мяч благодаря пенальти, но после этого датчане не стали играть на удержание, а забили еще дважды, доведя счет до разгромного.

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Для российской сборной это поражение стало вторым разгромным на турнире. Датчане одержали первую победу, которой хватило для выхода в плей-офф.

Россия - Дания - 1:4

Голы: Дзюба, 72 (с пенальти) - Дамсгор, 38, Поульсен, 59, Кристенсен, 79, Мехле, 82.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 68), Кузяев (Мухин, 67), Миранчук (Соболев, 61), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Головин, Дзюба

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле, Васс (Стригер Ларсен, 60), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 86), Поульсен (Дольберг, 60), Дамсгор (Нергор, 72), Брэйтвейт (Корнелиус, 85)

Предупреждения: Кудряшов, Дивеев - Дилейни

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3.

Видео голов

Евро-2020: группа В

В параллельном матче этой группы Бельгия обыграла Финляндию (2:0) и, набрав 9 очков, финишировала на первом месте.

Дания, Финляндия и Россия набрали по 3 очка. Все эти очки они набрали в матчах друг против друга. Таким образом, места в группе распределялись за счет разницы мячей в матчах этих трех команд друг с другом. Она оказалась лучшей у датчан (4:2), которые и заняли второе место. Финляндия финишировала третьей (разница мячей 1:1), а Россия - последней (2:4).

Уже известно, что в 1/8 финала Дания сыграет с Уэльсом, а Бельгия узнает своего соперника позже.

Финляндия еще может надеяться на выход в плей-офф с третьего места, но показатели финнов уже хуже, чем у команд из групп А и С: Швейцарии и Украины.

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Автор: Антон Дударь