Глава государства поддержал украинских спортсменов.

Президент Владимир Зеленский сказал слова благодарности и поддержки в адрес сборной Украины по футзалу после поединка 1/2 финала чемпионата Европы против России.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Президент поблагодарил украинских спортсменов за проявленный характер и показанную ими хорошую игру. Зеленский добавил, что даже несмотря на поражение, наши игроки все равно герои.

"Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим - путь в финал будет значительно короче. Вы - наши герои! Слава Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины уступила сборной России со счетом 3:2. В другом полуфинале сборная Португалии обыграла сборную Испании с аналогичным счетом.

Таким образом в финале встретятся сборные России и Португалии, а Украина сыграет в матче за третье место против сборной Испании.

Читайте такжеТренер сборной Украины по футзалу подвел итоги матча против РоссииМатч за 3-е место запланирован на 6 февраля. Начало игры в 15:30 по киевскому времени. В тот же день состоится и финальный поединок - в 18:30 по Киеву.

Евро-2022 по футзалу: главное