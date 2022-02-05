Президент Владимир Зеленский сказал слова благодарности и поддержки в адрес сборной Украины по футзалу после поединка 1/2 финала чемпионата Европы против России.
Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
Президент поблагодарил украинских спортсменов за проявленный характер и показанную ими хорошую игру. Зеленский добавил, что даже несмотря на поражение, наши игроки все равно герои.
"Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро целых 17 лет. Верим - путь в финал будет значительно короче. Вы - наши герои! Слава Украине", - сказал Зеленский.
Напомним, в полуфинале чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины уступила сборной России со счетом 3:2. В другом полуфинале сборная Португалии обыграла сборную Испании с аналогичным счетом.
Таким образом в финале встретятся сборные России и Португалии, а Украина сыграет в матче за третье место против сборной Испании.
Читайте такжеТренер сборной Украины по футзалу подвел итоги матча против РоссииМатч за 3-е место запланирован на 6 февраля. Начало игры в 15:30 по киевскому времени. В тот же день состоится и финальный поединок - в 18:30 по Киеву.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.