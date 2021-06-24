Георгий Бущан на групповом этапе был одним из лучших в составе украинской сборной.

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вошел в число лучших вратарей группового этапа Евро-2020 по количеству сэйвов.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

В трех матчах Бущан отразил 11 ударов. Таким же показателем могут похвастаться еще три вратаря (Руй Патрисиу, Мартин Дубравка и Петер Гулачи), но все они при этом пропустили больше голов, чем украинец.

Лидером турнира является вратарь сборной Турции Угурждан Чакыр (18 сэйвов). По 14 ударов отразили сразу три голкипера: валлиец Дэнни Уорд, финн Лукаш Градецки и Столе Димитриевски из Северной Македонии.

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Напомним, на Евро-2020 Бущан отразил в том числе удар с пенальти (в матче против Северной Македонии).

Георгий Бущан: карьера в сборной

Голкипер "Динамо" получил дебютный вызов в сборную Украины в августе прошлого года.

Дебют вратаря в составе "желто-синих" состоялся 7 октября в товарищеском матче против Франции и пришелся на разгромное поражение со счетом 1:7.

На Евро-2020 27-летний Бущан поехал в статусе основного голкипера украинской сборной и сыграл во всех трех матчах группового этапа.

Всего на его счету 9 матчей за "желто-синих".

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Автор: Антон Дударь