Голкипер сборной Украины Георгий Бущан вошел в число лучших вратарей группового этапа Евро-2020 по количеству сэйвов.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
В трех матчах Бущан отразил 11 ударов. Таким же показателем могут похвастаться еще три вратаря (Руй Патрисиу, Мартин Дубравка и Петер Гулачи), но все они при этом пропустили больше голов, чем украинец.
Лидером турнира является вратарь сборной Турции Угурждан Чакыр (18 сэйвов). По 14 ударов отразили сразу три голкипера: валлиец Дэнни Уорд, финн Лукаш Градецки и Столе Димитриевски из Северной Македонии.
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Напомним, на Евро-2020 Бущан отразил в том числе удар с пенальти (в матче против Северной Македонии).
Георгий Бущан: карьера в сборной
- Голкипер "Динамо" получил дебютный вызов в сборную Украины в августе прошлого года.
- Дебют вратаря в составе "желто-синих" состоялся 7 октября в товарищеском матче против Франции и пришелся на разгромное поражение со счетом 1:7.
- На Евро-2020 27-летний Бущан поехал в статусе основного голкипера украинской сборной и сыграл во всех трех матчах группового этапа.
- Всего на его счету 9 матчей за "желто-синих".
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