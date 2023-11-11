Валерий Кривенцов всего два месяца пробыл наставником "Зари".

Луганская "Заря" объявила, что главный тренер Валерий Кривенцов после матча 4-го тура группового этапа Лиги Конференций против "Маккаби" Тель-Авив (1:3) решил покинуть свой пост.

Кривенцов написал заявление об увольнении по личному желанию. Вместе с ним команду покинул его помощник Александр Коваль, отмечается на официальном сайте луганского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Юрий Коваль, который ранее занимал должность спортивного директора.

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Ранее сообщалось, что Младен Бартулович будет готовить команду к ближайшему матчу, который состоится в воскресенье, 12 ноября, в рамках 14-го тура УПЛ против ЛНЗ.

"Заря" занимает в УПЛ 13-е место, но имеет 2 игры в запасе. Напомним, что летом команду возглавил Ненад Лалатович, который в конце августа покинул клуб.

Кривенцов возглавил "Зарю" 9 сентября и успел сенсационно в Лиге конференций отобрать очки у бельгийского "Гента". Также вместе с ним "Заря" одержала победу над "Брейдабликом".

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