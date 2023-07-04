Ненад Лалатович пришел в "Зарю" со своим тренерским штабом.

Сербский специалист Ненад Лалатович был назначен на должность главного тренера "Зари".

О назначении 45-летнего серба сообщает пресс-служба луганского клуба.

На этом посту Ненад Лалатович сменит нидерландского специалиста Патрика Ван Леувена, который накануне возглавил донецкий "Шахтер".

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Детали контракта Лалатовича с "Зарей" не разглашаются.

По информации СМИ, Лалатович пришел в луганскую "Зарю" со своим тренерским штабом, который состоит из трех специалистов. Один из них - бывший наставник "Ингульца" Младен Бартулович.

Предыдущим местом работы 45-летнего тренера был футбольный клуб "Младость", выступающий в высшем дивизионе чемпионата Сербии. Также он возглавлял сербские клубы "Црвена Звезда", "Воеводина", "Чукарички", "Раднички" и другие.

Футбольный клуб "Воеводина" Лалатович привел к победе в Кубке Сербии в 2020 году.

Ненад Лалатович является воспитанником сербского клуба "Црвена Звезда". С 2003 по 2005 год он играл за донецкий "Шахтер". С "горняками" он становился чемпионом и обладателем Кубка Украины, а также выигрывал Суперкубок страны.

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