От поражения луганский клуб спас гол Эдуардо Герреро.

В четверг, 21 сентября, состоялся поединок первого тура группового этапа Лиги конференций, в котором "Заря" противостояла "Генту".

Игра проходила на стадионе "Арена Люблин" в Польше и завершилась со счетом 1:1.

Первый команды закончили без забитых голов. Счет был открыт на 67-й минуте - нападающий бельгийского клуба Уго Кюйперс забил с передачи Эндрю Хюльсагера.

Видео дня

Спустя три минуты "Заре" удалось счет сравнять - с передачи Игоря Кирюханцева забил Эдуардо Герреро.

"Заря" - "Гент" - 1:1

Голы: Герреро, 70 - Кюйперс, 67

Видео голов:

В другом матче этой группы "Маккаби" Тель-Авив победил исландский "Брейдаблик" со счетом 3:2. Таким образом, после первого тура израильский клуб лидирует в турнирной таблице группы В с 3 очками в активе. У "Зари" и "Гента" по одному баллу.

Во втором туре группового раунда Лиги конференций "Заря" сыграет против "Брейдаблика", а "Гент" померяется силами с "Маккаби" Тель-Авив.

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