В четверг, 21 сентября, будут сыграны матчи первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.
Украину на этой стадии турнира представляет луганская "Заря". В первом туре команда Валерия Кривенцова встретится с бельгийским "Гентом".
Один матч группового турнира ЛК был сыгран в среду, 20 сентября. Французский "Лилль" победил на своем поле словенскую "Олимпию" со счетом 2:0.
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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1-го тура
Среда, 20 сентября
- "Лилль" - "Олимпия" Любляна - 2:0
Четверг, 21 сентября
- "Айнтрахт" (Германия) - "Абердин" (Шотландия)
- "Генк" (Бельгия) - "Фиорентина" (Италия)
- ХИК (Финляндия) - ПАОК (Греция)
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) - АЗ (Нидерланды)
- "Лехия" (Польша) - "Астон Вилла" (Англия)
- "Лудогорец" (Болгария) - "Спартак" Трнава (Словения)
- "Фенербахче" (Турция) - "Норшелланнд" (Дания)
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Чукарачки" (Сербия)
- "Брюгге" (Бельгия) - "Бешикташ" (Турция)
- "Виктория" Пльзень (Чехия) - "Балкани" (Косово)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Астана" (Казахстан)
- "Заря" (Украина) - "Гент" (Бельгия)
- "Лугано" (Швейцария) - "Буде/Глимт" (Норвегия)
- "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Брейдаблик" (Исландия)
- "Слован" Братислава (Словения) - "Клаксвик" (Фарерские острова)
Напомним, действующим победителем Лиги конференций является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финале прошлого сезона.