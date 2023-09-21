"Заря" в первом туре Лиги конференций сыграет против "Гента".

В четверг, 21 сентября, будут сыграны матчи первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.

Украину на этой стадии турнира представляет луганская "Заря". В первом туре команда Валерия Кривенцова встретится с бельгийским "Гентом".

Один матч группового турнира ЛК был сыгран в среду, 20 сентября. Французский "Лилль" победил на своем поле словенскую "Олимпию" со счетом 2:0.

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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1-го тура

Среда, 20 сентября

"Лилль" - "Олимпия" Любляна - 2:0

Четверг, 21 сентября

"Айнтрахт" (Германия) - "Абердин" (Шотландия)

"Генк" (Бельгия) - "Фиорентина" (Италия)

ХИК (Финляндия) - ПАОК (Греция)

"Зрински" (Босния и Герцеговина) - АЗ (Нидерланды)

"Лехия" (Польша) - "Астон Вилла" (Англия)

"Лудогорец" (Болгария) - "Спартак" Трнава (Словения)

"Фенербахче" (Турция) - "Норшелланнд" (Дания)

"Ференцварош" (Венгрия) - "Чукарачки" (Сербия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Бешикташ" (Турция)

"Виктория" Пльзень (Чехия) - "Балкани" (Косово)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Астана" (Казахстан)

"Заря" (Украина) - "Гент" (Бельгия)

"Лугано" (Швейцария) - "Буде/Глимт" (Норвегия)

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Брейдаблик" (Исландия)

"Слован" Братислава (Словения) - "Клаксвик" (Фарерские острова)

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финале прошлого сезона.

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