В четверг, 21 сентября, будут сыграны матчи первого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24. 

Украину на этой стадии турнира представляет луганская "Заря". В первом туре команда Валерия Кривенцова встретится с бельгийским "Гентом"

Один матч группового турнира ЛК был сыгран в среду, 20 сентября. Французский "Лилль" победил на своем поле словенскую "Олимпию" со счетом 2:0. 

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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1-го тура

Среда, 20 сентября

  • "Лилль" - "Олимпия" Любляна - 2:0

Четверг, 21 сентября

  • "Айнтрахт" (Германия) - "Абердин" (Шотландия)
  • "Генк" (Бельгия) - "Фиорентина" (Италия)
  • ХИК (Финляндия) - ПАОК (Греция)
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) - АЗ (Нидерланды)
  • "Лехия" (Польша) - "Астон Вилла" (Англия)
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Спартак" Трнава (Словения)
  • "Фенербахче" (Турция) - "Норшелланнд" (Дания)
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Чукарачки" (Сербия)
  • "Брюгге" (Бельгия) - "Бешикташ" (Турция)
  • "Виктория" Пльзень (Чехия) - "Балкани" (Косово)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Астана" (Казахстан)
  • "Заря" (Украина) - "Гент" (Бельгия)
  • "Лугано" (Швейцария) - "Буде/Глимт" (Норвегия)
  • "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Брейдаблик" (Исландия)
  • "Слован" Братислава (Словения) - "Клаксвик" (Фарерские острова)

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финале прошлого сезона.

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