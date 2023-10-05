Победу луганскому клубу принес гол Игоря Горбача.

В четверг, 5 октября, состоялся поединок второго тура группового раунда Лиги конференций УЕФА, в котором исландский "Брейдаблик" принимал луганскую "Зарю".

Игра проходила на стадионе "Копавогсвеллур" в городе Коупавогюр и завершилась со счетом 1:0 в пользу украинского клуба.

Единственный гол в этой встрече, который и стал решающим, забил Игорь Горбач. Он отличился на 35-й минуте после передачи Дениса Антюха.

Видео дня

"Брейдаблик" - "Заря" - 0:1

Гол: Горбач, 35

"Заря": Турбаевский, Джордан, Снурницын, Яцык, Кирюханцев, Антюх, Мишнев, Вантух, Нагнойный, Герреро, Горбач

"Брейдаблик": А. Эйнарссон, Гюннлейгссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон, В. Эйнарссон, Сигурдарссон, Эйольфссон, Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен

Видео гола:

В другом матче этой группы бельгийский "Гент" выиграл у израильского "Маккаби" Тель-Авив со счетом 2:0.

В первом туре "Заря" сыграла вничью с "Гентом" (1:1), а "Маккаби" выиграл у "Брейдаблик" (3:2).

Таким образом, после двух туров в группе B лидируют "Гент" и "Заря" - по 4 очка. "Маккаби" Тель-Авив с 3 баллами идет на третьей строчке. "Брейдаблик" (0 очков) занимает последнее место.

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