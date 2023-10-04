"Заря" с небольшим преимуществом является фаворитом матча против "Брейдаблика".

В четверг, 5 октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги конференций УЕФА, в котором луганская "Заря" сыграет против "Брейдаблика".

Игра пройдет на стадионе "Копавогсвеллур" в городе Коупавогюр (Исландия).

Главным арбитром встречи назначен Александр Ставрев из Северной Македонии. Помощники арбитра: Деян Костадинов и Куштрим Лика. Четвертый арбитр: Игорь Стойчевский. Все они представляют Северную Македонию.

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В первом туре группового раунда Лиги конференций луганская "Заря" сыграла вничью против бельгийского "Гента" (1:1). "Брейдаблик" в 1-м туре проиграл на выезде израильскому клубу "Маккаби" Тель-Авив (2:3).

Накануне матча Лиги конференций луганский клуб сыграл поединок против одесского "Черноморца" в рамках УПЛ. Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

"Брейдаблик" на внутренней арене потерпел поражение от "КР Рейкьявик" (3:4).

Брейдаблик - Заря: прогноз

По мнению аналитиков, команды имеют примерно равные шансы на победу. Фаворитом с небольшим преимуществом является "Заря". Ставки на победу украинского клуба принимаются с коэффициентом 2,30. Победа исландского коллектива оценивается коэффициентом 2,90. Ничья - 3,65.

На гол "Зари" в матче против "Брейдаблика" можно поставить с коэффициентом 1,18. Гол исландцев - 1,24.

Наиболеевероятным исходом этой встречи эксперты считают ничью со счетом 1:1. На такой результат можно поставить с коэффициентом 8,10.

Брейдаблик - Заря: трансляция

Прямую трансляцию поединка "Зари" против "Брейдаблика" на территории Украины можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Начало матча - в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финале прошлого сезона.

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