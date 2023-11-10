"Заря" потерпела первое поражение в групповом раунде Лиги конференций-2023/24.

В четверг, 9 ноября, состоялся поединок четвертого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА, в котором "Заря" принимала "Маккаби" Тель-Авив.

Номинально домашний для луганского клуба матч из-за полномасштабной войны в Украине проходил на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Встреча команд завершилась уверенной победой израильского клуба.

Исход поединка был решен в первом тайме. Футболисты "Маккаби" забили три мяча в ворота украинского клуба. На 7-й минуте отличился Деррик Лукассен, затем дубль оформил Дор Перец, забивший на 26-й и 43-й минутах. Единственный гол в составе "Зари" на 74-й минуте забил Даниил Алефиренко.

Видео дня

"Заря" - "Маккаби" Тель-Авив - 1:3

Голы: Алефиренко 74 - Лукассен 7, Д. Перец 26, 43

"Заря": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын, Яцык, Мичин (Волошин 66), Кирюханцев (Чурко 87), Нагнойный (Венделл 87), Антюх (Алефиренко 66), Герреро (Горбач 46)

"Маккаби": Москера, А. Коэн, Лукассен, Саборит, Ревиво (Турджеман 73), Ван Овереем (Голаса 73), Д. Перец, Каниковски, Д. Битон (Н. Битон 65), Захави (Давида 90), Милсон (Шахар 90)

Предупреждения: Снурницын 49 - Лукассен 56, А. Коэн 86

Видео гола Алефиренко:

"Маккаби" набрал 6 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы В. "Заря" с 4 баллами занимает третью строчку. Лидирует в группе бельгийский "Гент" - 10 очков. Замыкает квартет исландский "Брейдаблик" - 0 очков.

В следующем туре группового раунда Лиги конференций "Заря" сыграет против бельгийского "Гента", а "Маккаби" встретится с исландским "Брейдабликом".

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