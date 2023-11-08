"Заря" в рамках 4-го тура сыграет против "Маккаби" Тель-Авив.

В четверг, 9 ноября, будут сыграны матчи в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Украину на этой стадии евротурнира представляет луганская "Заря". В этом туре подопечные Валерия Кривенцова в номинально домашнем поединке сыграют против израильского "Маккаби" Тель-Авив. В другом матче этой группы исландский "Брейдаблик" встретится с бельгийским "Гентом".

Немецкий "Айнтрахт" в рамках 4-го тура сыграет против клуба ХИК из Финляндии. Итальянская "Фиорентина" померяется силами с сербским "Чукарички", английская "Астон Вилла" встретится с нидерландским "АЗ".

Видео дня

Лига конференций УЕФА: расписание матчей 4-го тура

19:45 "Астана" - "Баллкани"

19:45 "Бешикташ" - "Буде/Глимт"

19:45 "Виктория" - "Динамо" Загреб

19:45 ХИК - "Айнтрахт"

19:45 "Легия" - "Зриньски"

19:45 "Норшелланд" - "Спартак" Трнава

19:45 ПАОК - "Абердин"

19:45 "Ференцварош" - "Генк"

19:45 "Чукарички" - "Фиорентина"

22:00 "Астон Вилла" - АЗ

22:00 "Брейдаблик" - "Гент"

22:00 "Брюгге" - "Лугано"

22:00 "Заря" - "Маккаби" Тель-Авив

22:00 "Лудогорец" - "Фенербахче"

22:00 "Олимпия" - "Клаксквик"

22:00 "Слован" - "Лилль"

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в финале прошлого сезона.

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