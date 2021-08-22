В "Ювентусе" объяснили, почему нападающий остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Италии.

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе на матч 1-го тура Серии А против "Удинезе".

В СМИ появилась информация о том, что Роналду сам попросил не включать его в состав, так как хочет покинуть "Ювентус" до закрытия трансферного окна.

Недвед заявил, что Роналду останется в "Ювентусе", передает Football Italia.

"Не стоит создавать сенсации там, где их нет. Это решение было принято совместно с игроком. Просто на старте сезона он не в лучшей форме", - сказал Недвед, подчеркнув, что главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри хотел задействовать сильнейший на данный момент состав.

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"Я с полной уверенностью могу подтвердить, что он останется в "Ювентусе" на этот сезон", - подчеркнул Недвед.

Отметим, что в матче с "Удинезе" Роналду в итоге вышел на замену.

Криштиану Роналду: карьера в "Ювентусе"

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.

С туринский клубом он дважды стал чемпионом Италии, выиграл два Суперкубка страны, а также Кубок Италии.

В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда и вовсе вылетала уже в 1/8 финала.

В прошло сезоне на счету Роналду 36 голов в 44 матчах за "Юве" во всех турнирах.

Автор: Антон Дударь