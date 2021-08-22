Звездный нападающий, по информации авторитетного журналиста, хочет покинуть туринский клуб до закрытия трансферного окна.

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на матч 1-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

Авторитетный журналист Фабрицио Романо в Twitter сообщил, что это связано с желанием Роналду покинуть "Ювентус".

Он отмечает, что остаться в запасе на матч было просьбой самого Роналду. Португалец надеется сменить клуб до закрытия трансферного окна.

При этом, по информации Романо, у "Ювентуса" на данный момент нет официальных предложений по продаже Роналду.

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Стоит отметить, что ранее главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри говорил, что Роналду сообщал ему о желании остаться в клубе.

Криштиану Роналду: карьера в "Ювентусе"

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.

С туринский клубом он дважды стал чемпионом Италии, выиграл два Суперкубка страны, а также Кубок Италии.

В то же время вместе с Роналду "Ювентус" за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов - в двух последних сезонах команда и вовсе вылетала уже в 1/8 финала.

В прошло сезоне на счету Роналду 36 голов в 44 матчах за "Юве" во всех турнирах.

Автор: Антон Дударь