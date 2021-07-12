"Золотая бутса" турнира досталась Криштиану Роналду.

Обладателем "Золотой бутсы" Евро-2020, как лучшему бомбардиру турнира, стал Криштиану Роналду, записавший в свой актив 5 голов и одну голевую передачу. "Серебряной бутсой" удовлетворился нападающий сборной Чехии Патрик Шик. На его счету тоже 5 голов, но в отличие от Роналду, у него нет ассистов.

А вот по 4 забитых мяча одновременно имеют форвард Франции Карим Бензема, Англии Харри Кейн, Бельгии Ромелу Лукаку и Швеции Эмиль Форсберг. Поскольку Бензема имеет меньше сыгранных минут, чем его конкуренты, то именно он и выиграл "Бронзовую бутсу".

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Лучшим ассистентом Евро-2020 стал представитель Швейцарии Стивен Цубер, сделавший 4 результативных паса. А больше всего баллов по системе "гол+пас" выбил Роналду - 6 (5+1).

36-летний Роналду стал самым возрастным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Предыдущий рекорд принадлежал Мишелю Платини, который в 1984 году забил девять голов в возрасте 29 лет и одного месяца.

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Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме.

Турнир впервые в истории проходил в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходили со зрителями, но на большинстве из стадионов трибуны было разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире использовали систему видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин